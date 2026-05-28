Nel quartiere Rione Terra di Pozzuoli, si stanno portando avanti lavori di riqualificazione legati alla partecipazione alla America's Cup. La zona, nota per la sua storia e la presenza di vulcani, si prepara a ospitare eventi legati alla competizione nautica. I lavori riguardano principalmente il miglioramento delle infrastrutture e delle aree di accesso, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e naturale del territorio.

C'è un luogo in cui natura e storia si fondono in un connubio perfetto. Sono i Campi Flegrei, terra di vulcani e di mito. Oggi spesso - e fin troppo - associati al fenomeno e alla paura del bradisismo. Eppure questo territorio fin dall'epoca degli antichi romani è sinonimo di bellezza. Qui gli imperatori e i patrizi vollero trascorrere i loro periodi di villeggiatura. Baia fu città di ozi, mentre Pozzuoli divenne il porto più importante delle genti e delle merci da ogni parte del mondo conosciuto. Una vocazione internazionale, a quei tempi. Che oggi ha l'opportunità concreta di tornare grazie all'America's Cup del 2027. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Rione Terra di Pozzuoli, il rilancio dello scrigno di storia passa dall'America's Cup

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