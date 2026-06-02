Dalla Repubblica di Mazzini a oggi | 80 anni dopo il referendum del 1946 tra conquiste democratiche e crisi del senso civico

Notizia in breve

Ottant'anni dopo il referendum del 1946, la Repubblica ha consolidato il suffragio universale e la sovranità popolare, realizzando gran parte dell’eredità politica di Mazzini. Tuttavia, si evidenzia una crisi del senso civico tra i cittadini. La storia della Repubblica si intreccia con le conquiste democratiche, ma anche con le sfide legate all’impegno e alla partecipazione della popolazione. La data segna un momento di riflessione sulle evoluzioni e le difficoltà del sistema democratico.