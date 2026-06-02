Dalla Repubblica di Mazzini a oggi | 80 anni dopo il referendum del 1946 tra conquiste democratiche e crisi del senso civico

Da ilgiornaleditalia.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ottant'anni dopo il referendum del 1946, la Repubblica ha consolidato il suffragio universale e la sovranità popolare, realizzando gran parte dell’eredità politica di Mazzini. Tuttavia, si evidenzia una crisi del senso civico tra i cittadini. La storia della Repubblica si intreccia con le conquiste democratiche, ma anche con le sfide legate all’impegno e alla partecipazione della popolazione. La data segna un momento di riflessione sulle evoluzioni e le difficoltà del sistema democratico.

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La Repubblica, il suffragio universale e la sovranità popolare hanno realizzato gran parte del progetto politico mazziniano. Restano però aperte le sfide più profonde: il primato dei doveri, la partecipazione dei cittadini, la solidarietà sociale e quella dimensione spirituale che Mazzini riteneva i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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