Ravenna celebra la Repubblica | Consiglio comunale straordinario a 80 anni esatti dalla prima seduta del 17 maggio 1946
A ottant'anni dalla prima seduta del consiglio comunale, Ravenna ha organizzato un consiglio comunale straordinario per commemorare l'evento. La riunione si è tenuta esattamente l’17 maggio, data che segna il passaggio dalle elezioni del 7 aprile 1946 alla costituzione dell’organo elettivo. Quel giorno, si insediò ufficialmente il consiglio comunale, segnando l’inizio di un nuovo modo di governare il territorio. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti istituzionali e alcuni cittadini.
Ottanta anni fa, il 17 maggio 1946, si insediava a Ravenna il consiglio comunale espressione delle prime elezioni democratiche del precedente 7 aprile. Una ricorrenza storica che è stata celebrata questa mattina, nello stesso giorno, in un teatro Alighieri affollato e commosso, con una seduta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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