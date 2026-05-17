Ravenna celebra la Repubblica | Consiglio comunale straordinario a 80 anni esatti dalla prima seduta del 17 maggio 1946

A ottant'anni dalla prima seduta del consiglio comunale, Ravenna ha organizzato un consiglio comunale straordinario per commemorare l'evento. La riunione si è tenuta esattamente l’17 maggio, data che segna il passaggio dalle elezioni del 7 aprile 1946 alla costituzione dell’organo elettivo. Quel giorno, si insediò ufficialmente il consiglio comunale, segnando l’inizio di un nuovo modo di governare il territorio. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti istituzionali e alcuni cittadini.

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