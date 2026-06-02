Dalla partita di biliardino al pestaggio in carcere | sei condanne per la maxi rissa
Il tribunale di Sciacca ha condannato sei persone per una rissa avvenuta nel carcere il 3 gennaio 2021, che era iniziata con una partita di biliardino. Le violenze si sono protratte fino a un pestaggio, coinvolgendo diversi detenuti. La sentenza è stata emessa da una sola giudice e riguarda i fatti accaduti all’interno della struttura penitenziaria.
Il tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, ha emesso la sentenza riguardante i violenti scontri avvenuti all'interno della casa circondariale il 3 gennaio 2021. La scintilla è scoccata durante una banale partita a biliardino tra un detenuto italiano e uno egiziano, per poi trasformarsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Patatas Nana. Johnny Nash · I Can See Clearly Now (Edit). Le Sbagliate, una partita a biliardino e zero pensieri Croccanti, irregolari e perfette da condividere… proprio come le serate migliori #patatasnana #lesbagliate facebook