Dalla partita di biliardino al pestaggio in carcere | sei condanne per la maxi rissa

Da agrigentonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale di Sciacca ha condannato sei persone per una rissa avvenuta nel carcere il 3 gennaio 2021, che era iniziata con una partita di biliardino. Le violenze si sono protratte fino a un pestaggio, coinvolgendo diversi detenuti. La sentenza è stata emessa da una sola giudice e riguarda i fatti accaduti all’interno della struttura penitenziaria.

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Il tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, ha emesso la sentenza riguardante i violenti scontri avvenuti all'interno della casa circondariale il 3 gennaio 2021. La scintilla è scoccata durante una banale partita a biliardino tra un detenuto italiano e uno egiziano, per poi trasformarsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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