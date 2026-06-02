Dalla partita di biliardino al pestaggio in carcere | sei condanne per la maxi rissa

Notizia in breve

Il tribunale di Sciacca ha condannato sei persone per una rissa avvenuta nel carcere il 3 gennaio 2021, che era iniziata con una partita di biliardino. Le violenze si sono protratte fino a un pestaggio, coinvolgendo diversi detenuti. La sentenza è stata emessa da una sola giudice e riguarda i fatti accaduti all’interno della struttura penitenziaria.