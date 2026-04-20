Maxi traffico di droga alla Salinella la rete cade | condanne per oltre un secolo di carcere

Un maxi traffico di droga nella zona della Salinella di Taranto si è concluso con 24 condanne e alcune assoluzioni. Il procedimento giudiziario ha riguardato un’organizzazione che gestiva lo spaccio per diversi anni, coinvolgendo anche detenuti nel sistema carcerario. Le sentenze sono state emesse al termine di un procedimento lungo, che ha accertato l’attività illecita e le responsabilità dei vari imputati.

TARANTO - Si chiude con 24 condanne e alcune assoluzioni il processo sul traffico di droga che per anni ha alimentato le piazze di spaccio di Taranto e persino le celle del carcere. L'inchiesta ha riguardato anche tre oritani. A firmare la sentenza è il giudice del Tribunale di Lecce, Tea.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Rapina aggravata e traffico di droga, dovrà scontare oltre 4 anni di carcere: arrestatoL’uomo, rintracciato dai carabinieri in un domicilio della cittadina mercuriale, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere Deve scontare... Traffico di droga con l’aggravante mafiosa nel Dianese, le condanne in AppelloLa Corte d'Appello di Genova ha pronunciato una serie di condanne, in alcuni casi ridotte, per ventisei persone coinvolte nell'operazione Ares 2021,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Maxi traffico di droga nella Capitale: quattro boss rinviati a giudizioQuattro figure di primo piano della criminalità organizzata romana andranno a processo nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma nata dall’operazione Cacher dei ... rainews.it Traffico di droga a Roma, maxi-blitz Dda: 3 poliziotti tra i 7 arrestati. Il gip: «Per loro soldi facili, dicevano ci garantiamo la pensione»Poliziotti arrestati per traffico di droga: è questo l’elemento più clamoroso dell’operazione antimafia scattata all’alba a Roma. Tra le sette persone finite in carcere su disposizione della Direzione ... ilmessaggero.it