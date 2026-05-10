Maxi rissa in piazza Venezia | ragazzi presi a bottigliate sei feriti

Intorno alla mezzanotte tra il 10 e il 11 maggio, in piazza Venezia si è verificata una maxi rissa. Durante l’evento, alcuni ragazzi si sono affrontati lanciandosi bottiglie e altri oggetti, causando sei feriti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno cercato di sedare la situazione e di identificare i coinvolti. Nessuna persona è stata arrestata al momento.

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