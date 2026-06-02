dalla liberazione alla costituzione il lungo cammino della democrazia

Dalla fine della dittatura alla nascita della repubblica, il passaggio istituzionale si svela attraverso documenti d’archivio che mostrano la complessità del periodo di transizione. Questi materiali offrono una visione diretta dei passaggi chiave, senza filtri o interpretazioni esterne, evidenziando le tappe fondamentali del processo che ha portato alla scrittura della Costituzione e alla ricostruzione democratica.

La ricostruzione del passaggio istituzionale dalla dittatura alla democrazia repubblicana trova nei documenti d’archivio una chiave di lettura priva di filtri, capace di restituire la complessità di un territorio in transizione. In occasione dell’ ottantesimo anniversario della Repubblica, l’ Archivio di Stato della Spezia si inserisce tra le iniziative del ministero della Cultura e della Direzione Generale Archivi con la mostra ‘ Dalla Liberazione alla Costituzione ’. L’obiettivo è incentivare la conoscenza critica delle dinamiche locali che hanno guidato la comunità verso lo Stato moderno. L’esposizione attinge dai faldoni della Prefettura e della Questura spezzina, offrendo una panoramica sugli eventi tra il 1943 e il 1948. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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