Anniversario dalla Liberazione Costituzione nata sulle montagne dove furono uccisi i partigiani

Oggi si ricorda l’anniversario della Liberazione, un momento che rappresenta un passaggio fondamentale nella storia italiana. La nascita della Costituzione si lega alle montagne dove furono uccisi i partigiani, simbolo di resistenza e lotta per la libertà. La cerimonia coinvolge persone di diverse provenienze, unite nella volontà di preservare i valori democratici e di opporsi a qualsiasi forma di totalitarismo.

LECCE - Non solo una celebrazione, ma un sentimento comune che oltre ogni steccato rivendica la necessità trasversale di mantenere alta la difesa della libertà democratica contro ogni forma di totalitarismo. La cerimonia dedicata alla celebrazione dell’81° anniversario della Liberazione della.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Referendum, Luca Sommi: “La Costituzione è nata dalla Resistenza e non deve essere cancellata dalla desistenza”“La Costituzione nata dalla Resistenza e non deve essere cancellata dalla desistenza”.

Anniversario della Liberazione nel segno della Costituzione e della paceVerona ha celebrato oggi, 25 aprile, l'81° anniversario della Liberazione, un momento che ha unito la memoria storica alla riflessione civile...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cerimonia 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione. La presidente Alessandra Todde a Nuoro: È una ricorrenza che ci chiede coraggio, perché la democrazia bisogna difenderla ogni giorno; 81° Anniversario della Liberazione: il programma delle celebrazioni del 25 Aprile; Sabato l’81° anniversario della Liberazione / Notizie / Novità / Homepage; Anniversario della Liberazione.

Falconara Festa Liberazione: corteo, corone e il richiamo ai valori della CostituzioneLe celebrazioni per l’81° anniversario del 25 aprile si sono svolte tra Castelferretti e Falconara, partecipazione ampia e composta ... qdmnotizie.it

Anniversario Liberazione, Callari: Non è una festa di parteÈ di tutti coloro che hanno creduto in una Repubblica democratica e libera. Lo ha detto l'assessore regionale su delega del governatore Fedriga, ricordando i conflitti a livello internazionale e l'a ... triesteprima.it

Liratv. . Salerno, 25 Aprile tra memoria e pace "Istituzioni, studenti e sindacati hanno celebrato l'81° anniversario della Liberazione" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #25aprile #eseiprotagonista #chiesaDelSacroCuore #liberazione #memoriaSto - facebook.com facebook

25 aprile a Pordenone, per l’81° Anniversario della Liberazione I principi che questa ricorrenza rappresenta sono un’eredità fondamentale da meritare ogni giorno custodendola e tramandandola. Insieme alla cittadinanza e alle istituzioni: per le presenti e x.com