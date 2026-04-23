Mattarella | i valori della Liberazione alla base della Costituzione

Il Presidente della Repubblica ha ricordato che i valori della Liberazione sono alla base della Costituzione italiana. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come questa stagione storica abbia contribuito a formare i principi fondamentali del paese. La memoria di quegli eventi viene considerata un'eredità importante per la Repubblica, che ne trae ispirazione per i valori democratici e di libertà.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’eredità fondamentale per la Repubblica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito come la lotta di Liberazione rappresenti uno dei momenti fondativi della storia italiana. Si tratta di una fase decisiva che ha segnato il riscatto morale e civile del Paese, grazie al contributo della Resistenza. I valori nati dalla Resistenza. Durante quel periodo storico, il popolo italiano seppe dimostrare forza, unità e determinazione, affermando principi oggi imprescindibili come libertà, giustizia, pace e democrazia. Questi ideali, ha sottolineato Mattarella, sono stati incisi profondamente nella Costituzione italiana, diventando molto più di un semplice lascito storico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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