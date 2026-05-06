Oggi si ricordano i 50 anni dal terremoto che nel maggio del 1976 colpì il Friuli, causando circa mille vittime e devastando l'intera regione. Alle celebrazioni hanno partecipato il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio, che si sono recati al cimitero di Gemona. La scossa si verificò alle 21 di sera e rappresentò uno dei momenti più tragici nella storia sismica italiana.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Ricorrono oggi i 50 anni dal terremoto che sconvolse l'intera regione, provocando poco meno di mille morti, decine di migliaia di sfollati e la devastazione di interi paesi. A pagare una delle conte in vite umane più pesanti fu Gemona del Friuli, dove le vittime furono 400. E proprio Gemona è oggi al centro del programma delle celebrazioni che vede la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni oltre all'esibizione delle Frecce Tricolori (meteo permettendo). Sono attesi a Gemona alle 16.30 al cimitero. Da lì si sposteranno al Teatro Sociale per partecipare alla seduta solenne del Consiglio regionale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia: le celebrazioni. Mattarella e Meloni al cimitero di Gemona

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Tg3. . A Fuori TG abbiamo raccontato il terremoto del Friuli, a 50 anni da quella notte che cambiò per sempre la storia di un territorio: 965 morti, 100.000 sfollati, 45 comuni rasi al suolo. Ciò che il Friuli era al momento del sisma e ciò che è diventato dopo. Una - facebook.com facebook

#6Maggio1976. #Terremoto del #Friuli. «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto.» (Gianni Rodari, 8 maggio 1976, Paese Sera) Il 6 maggio 1976 - 6 maggio 2026, corrono i 50 anni del terribile #terremoto che sconvolse il #Friuli. x.com