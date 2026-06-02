Un nuovo marchio sudcoreano di dermocosmetici si concentra sulla precisione nei trattamenti del viso, con un’attenzione particolare ai dettagli. La linea di prodotti si basa su un approccio di cura personalizzata e slow-aging, rivolto a migliorare specifiche zone del viso. La gamma comprende vari prodotti destinati a differenti esigenze cutanee, e si propone come una soluzione mirata per chi cerca trattamenti più accurati e studiati. La strategia di mercato si rivolge a consumatori interessati a soluzioni di skincare personalizzate.

Nel panorama in perenne evoluzione della cosmesi asiatica, dei trend repentini e dei prodotti virali, Dr. Melaxin si fa notare grazie a formulazioni all'avanguardia basati sulla sperimentazione di nuove combinazioni, capaci di compiere piccole rivoluzioni nel settore. A contraddistinguerlo è la sua filosofia. Rispetto alla tendenza generale della skincare coreana che promuove risultati basati su un obiettivo rivolto all'aspetto del viso nel suo insieme (come la glass skin e la pelle iperidratata), il brand si concentra su traguardi specifici che rispondono a problematiche precise: le linee sottili della zona perioculare, gli anelli di Venere sul collo, i filamenti sebacei su naso e mento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dalla k-beauty arriva la precision skincare del brand Dr. Melaxin, che ha come target i singoli dettagli del viso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A girl returns with her phoenix son for an inheritance and meets a CEO by accident!

Notizie e thread social correlati

Arriva dalla Corea la nuova tendenza in fatto di skincare. Si chiama cloude cream ed è la crema effetto nuvola che il tuo viso ameràUna nuova tendenza nel mondo della skincare viene dalla Corea, dove si sta diffondendo un prodotto chiamato “cloude cream”.

Bonjout Beauty lancia la sua seconda crema (ma non aspettarti il solito brand skincare)Bonjout Beauty presenta la sua seconda crema, distinguendosi per il ritmo di sviluppo.