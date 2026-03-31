Bonjout Beauty presenta la sua seconda crema, distinguendosi per il ritmo di sviluppo. A differenza di altri marchi che introducono numerosi prodotti ogni anno, questo brand ha lanciato solo due creazioni in tre anni. La sua strategia si concentra sulla qualità e sulla selezione, piuttosto che sulla quantità di novità. La nuova crema segue l'uscita della prima, entrambe caratterizzate da un approccio diverso rispetto ai competitor.

Ci sono brand che lanciano 20 prodotti in un anno, e poi c’è Bonjout Beauty che in tre anni ne ha fatti due. E già questo dice molto. Dietro c’è Natacha Bonjout, farmacista e chimica cosmetica, una di quelle persone che non sembra minimamente interessata a fare hype veloce. Il primo prodotto? Un balm sviluppato in tipo cinque anni. Non mesi, anni. Adesso arriva il secondo step: una crema viso. E sì, anche qui i tempi sono stati lunghi. La nuova uscita di Bonjout Beauty non è “una crema in più”, è proprio un altro modo di lavorare. La nuova La Cream (nome basic, ma voluto) non nasce per riempire una categoria. È più un pezzo che completa quello che già esiste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bonjout Beauty lancia la sua seconda crema (ma non aspettarti il solito brand skincare)

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