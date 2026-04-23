Una nuova tendenza nel mondo della skincare viene dalla Corea, dove si sta diffondendo un prodotto chiamato “cloude cream”. Si tratta di una crema che promette un effetto leggero e morbido, simile a una nuvola, che dovrebbe risultare piacevole sulla pelle. Le innovazioni nel settore sono spesso guidate dalla Corea, paese noto per le sue tecniche e prodotti all’avanguardia nel campo della bellezza.

Ormai lo sappiamo con certezza: quando si parla di skincare i coreani sono sempre un passo avanti. E arriva proprio dalla Corea la nuova tendenza beauty. Si tratta delle cloud cream, come svela il nome sono delle “creme effetto nuvola” che si fondono con la pelle, rendendola soffice, idratata, semplicemente stupenda. Le creme nuvola d’altronde sono delle creme idratanti e fresche con una finitura leggera, ma super idratante che lascia un effetto levigato e super naturale. Perfette anche per le pelli grasse, la loro texture traspirante le rende un’alternativa ottima rispetto alle creme più pesanti, soprattutto d’estate quando la pelle del viso – complici le alte temperature – tende a sudare con più facilità.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arriva dalla Corea la nuova tendenza in fatto di skincare. Si chiama cloude cream ed è la crema effetto nuvola che il tuo viso amerà

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