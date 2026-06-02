Dalla finale di Wimbledon alla rinascita di Parigi | le mille vite di Berrettini

Matteo Berrettini ha vinto il suo primo torneo su terra battuta in un anno, a Parigi. Dopo una serie di infortuni e risultati deludenti, ha superato in finale un avversario che lo aveva battuto in passato. L'incontro si è concluso con il punteggio di 6-4, 7-5. Il tennista ha dedicato il successo al coach che lo ha accompagnato negli ultimi mesi. La finale si è disputata sulla terra battuta del torneo di Parigi, senza pubblico a causa delle restrizioni.

Il tennista che visse due, tre, quattro volte, ci ha stupito ancora. Matteo Berrettini per il tennis italiano è un romanzo, bello, bravo, talentuoso, innamorato, sfortunato, crollato e risalito. Un giocatore che ci ha sempre tenuti agganciati alle sue sorti, e poco importa quale fosse il numerino accanto alla classifica perché accanto al tennista Berrettini, l’attenzione è stata sempre tanto, anche troppo forse, per l’uomo Matteo Berrettini. Nel bene e nel male. Bello? “Troppo bello per prendere sul serio il tennis”. Infortunato? “Beh, troppo bello per lavorare come si deve, troppo distratto dalle luci delle passerelle”. Vince? “Grandissimo Berrettini, tutti con te”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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