Gessica Notaro le mille vite | l’acido il buio la rinascita E ora torno sui pattini

Il 15 maggio 2026 segna una data significativa per una donna che ha attraversato momenti difficili dopo un incidente con l’acido. La sua vita è stata segnata da un passato di sofferenza e di battaglie personali, ma ora si prepara a riprendere le attività che aveva abbandonato, come il pattinaggio. La sua storia è fatta di sfide e di una progressiva rinascita, un percorso che la vede tornare a vivere con nuove forze e determinazione.

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Rimini, 15 maggio 2026 – Esistono date che spaccano l’esistenza in due, creando un prima e un dopo che non comunicano più tra loro. Per Gessica Notaro, quel confine è il 10 gennaio 2017. Aveva 27 anni, una carriera avviata e la bellezza radiosa di chi era stata Miss Romagna e finalista a Miss Italia. Quella sera, sotto casa a Rimini, l’ex fidanzato Edson Tavares le gettò sul volto una bottiglia di acido. La sua ’prima vita’ finì lì, nell’istante in cui il buio e il dolore presero il posto della luce. Ma la sua ’seconda vita’ è iniziata subito, appena qualche giorno dopo. Non una rinascita passiva, ma una ricostruzione metodica e feroce, fatta di bende, innumerevoli interventi chirurgici, sessioni di laser e fisioterapia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gessica Notaro, le mille vite: l’acido, il buio, la rinascita. “E ora torno sui pattini” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sicuramente Amici da quarant’anni. Anche Gessica Notaro in scena “Lungo viaggio verso la notte”, il buio di vite sventurate racchiuso tra le inferriateApplausi al Donizetti per l’intensa prova di Gabriele Lavia nella riproposizione del capolavoro di O’Neill, con una messa in scena attenta ed una...