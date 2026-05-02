L' eterno inno alla vita e alla libertà di Alex Zanardi | le sue mille vite in una soltanto che tutti dovrebbero conoscere

La famiglia ha annunciato la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta nella serata del 1 maggio. Zanardi, noto per la sua carriera sportiva e il suo impegno nel sociale, è deceduto dopo un evento improvviso. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e sostenitori. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi successi e da un forte messaggio di libertà e speranza.

«E' con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio». Così la nota della famiglia nell’annunciare la morte del grande campione che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo ottobre. «Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari - si legge - la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto». L'uomo della rinascita ci ha lasciato. Alex Zanardi è morto. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del...🔗 Leggi su Feedpress.me

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