Festa della Liberazione le iniziative a Formigine tra celebrazioni e cultura

Il 25 aprile si celebra l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia a Formigine, con iniziative che prevedono celebrazioni ufficiali e attività culturali. Il Comune organizza eventi nel giorno in cui si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista e la liberazione dal regime. La giornata comprende momenti pubblici e incontri dedicati alla storia e alla memoria di quegli avvenimenti.

In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Formigine rinnova l’appuntamento con le celebrazioni ufficiali previste per sabato 25 aprile. La giornata prenderà il via alle 9 dalla piazza della Chiesa di Magreta, dove si svolgerà la deposizione della corona.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione a Jesi: una settimana di iniziative tra cultura, memoria e intrattenimentoJESI - Il Comune di Jesi celebra la Festa della Liberazione con una settimana di iniziative che combinano cultura, memoria e intrattenimento. Leggi anche: Cortona, le celebrazioni della Festa di Liberazione Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Sito Istituzionale | Festa della Resistenza, IV edizione al Mattatoio. Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di GrossetoLiberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Rep ... grossetonotizie.com Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook