Dalla commedia Red notice all' action di Fast & Furious

Da iodonna.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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T utti i film di Dwayne Jonhson hanno un vero e proprio tocco magico capace di catturare l’attenzione di un vasto e variegato pubblico.Il merito è della sua innata capacità di scegliere personaggi a tutta azione che viaggiano sullo schermo in mirabile equilbrio tra ironia ed autoironia. Nonostante la sua fisicità fuori scala, Dwayne ha trovato un personale universo in cui mettere in risalto la sua simpatia, giocando abilmente – e su più piani – con gli stereotipi. Non è un caso che in La Mummia – il ritorno, il suo film d’esordio, abbia rubato la scena a Brendan Fraser e Rachel Weisz. Negli anni si è specializzato in disaster movie, storie per famiglie e reboot di cult anni ’80 e ’90, senza mai far rimpiangere gli originali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dalla commedia "Red notice" all'action di "Fast & Furious"
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