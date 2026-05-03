Andy Robertson ha commentato come anche partecipare alla discussione sul tentativo di battere il record di presenze di Kenny Dalglish, considerato il più grande giocatore del Liverpool, sembri un’esperienza quasi surreale. Nel 2014, Robertson ha esordito con la nazionale scozzese appena prima di compiere vent’anni, entrando in campo contro la Polonia. La sua carriera internazionale è iniziata in modo precoce, segnando un momento importante nel suo percorso da calciatore.

Sito inglese: Andy Robertson ha esordito con la Scozia una settimana prima del suo ventesimo compleanno, quando è entrato dalla panchina contro la Polonia nel 2014. L’adolescente Robertson era al Dundee United in quel momento e mentre la sua carriera domestica andava sempre più rafforzandosi, divenne un giocatore chiave per il suo paese. Ora, 12 anni dopo, mentre si prepara a comandare gli scozzesi alla loro prima Coppa del Mondo dopo una generazione, mira a raggiungere un traguardo importante. Potrebbe piacerti Robertson sull’inseguimento di Kenny Dalglish. Kenny Dalglish ha vinto 102 presenze con la Scozia (Credito immagine: Alamy) Nelle...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Anche solo essere coinvolto nella conversazione sul tentativo di raggiungere il record di presenze di Kenny Dalglish – il nostro più grande giocatore di tutti i tempi – è un po’ surreale” Andy Robertson sull’inseguimento della leggenda del Liverpool e della Scozia

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