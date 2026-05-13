Calciomercato Cagliari | a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Semih Kilicsoy al Cagliari è al centro delle ultime notizie di mercato, con il club che sembra essere orientato a non esercitare l’opzione di riscatto prevista nel suo contratto. Non sono stati resi noti i motivi ufficiali di questa decisione, ma si parla di valutazioni legate alle prestazioni dell’attaccante e alle dinamiche finanziarie della società. La situazione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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