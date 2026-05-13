Calciomercato Cagliari | a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù
Il futuro di Semih Kilicsoy al Cagliari è al centro delle ultime notizie di mercato, con il club che sembra essere orientato a non esercitare l’opzione di riscatto prevista nel suo contratto. Non sono stati resi noti i motivi ufficiali di questa decisione, ma si parla di valutazioni legate alle prestazioni dell’attaccante e alle dinamiche finanziarie della società. La situazione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00. Ufficiale il ricorso al TAR Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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È già partito il primo tormentone del calciomercato Rossoblù e porta il nome di Semih K?l?çsoy. Il riscatto del giocatore turco sta già animando i dibattiti tra i tifosi. Il calciatore è giovanissimo ed ha sicuramente elevato potenzialità, il Cagliari per acquisirne il cart facebook
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