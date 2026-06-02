Un video di Fratelli d’Italia ripercorre gli ultimi ottant’anni di storia femminile, partendo dal voto delle donne fino alla nomina di una donna a presidente del consiglio. Le immagini mostrano figure chiave e momenti simbolici di questa evoluzione. La campagna celebra le tappe più significative delle conquiste femminili, evidenziando la presenza femminile nelle istituzioni e nella politica.

Da Teresa a Giorgia, ottant’anni di conquiste femminili da festeggiare. Un video di Fratelli d’Italia celebra la svolta storica del suffragio universale, nel giorno della Festa della Repubblica, ripercorrendo – con un sogno rivelatore di Teresa – gli anni dell’emancipazione delle donne, iniziata proprio con l’esercizio del diritto al voto. In 80 anni la Repubblica ha fatto emancipare le donne. Nel 1946, prima con le elezioni amministrative del 10 marzo e poi con il referendum del 2 giugno, le nostre nonne e le mostre madri conquistavano il diritto di scegliere il proprio futuro. Fratelli d’Italia ha realizzato uno short film, interpretato da attori professionisti in alcuni borghi storici del Lazio, arricchito con immagini originali dell’epoca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dal voto delle donne al premier donna, da Teresa a Giorgia: FdI celebra 80 anni di conquiste femminili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Donne della Repubblica – 80 anni di progressi dal voto alle donne ad oggi

Notizie e thread social correlati

Dalle prime donne al voto a Giorgia Meloni premier. Il docufilm di FdI per gli 80 anni della RepubblicaUn nuovo documentario di un partito politico ripercorre gli 80 anni dalla conquista del diritto di voto delle donne italiane.

"Il voto e l'impegno: a 80 anni dal primo voto delle donne"A circa 80 anni dalla loro prima partecipazione alle urne, le donne italiane ricordano quel momento storico tra marzo e aprile del 1946, quando...

Temi più discussi: Da invisibili a protagoniste: un’aula per Teresa Mattei, madre costituente; A 80 anni dal voto alle donne, l’Università di Torino dedica un’aula a Teresa Mattei; Le donne della Repubblica: il voto al referendum 80 anni dopo, presentato il volume; Le donne della Repubblica: un volume dedicato alle madri costituenti.

2 giugno – Festa della Repubblica italiana Non è solo una data. È la scelta di un popolo: libertà, sovranità, identità. La Repubblica nasce dal voto e vive nei valori che la fondano: dignità, appartenenza, responsabilità. La Repubblica vive se noi la riconos x.com

Due giugno, la voce delle donne al votoDa 80 anni le donne hanno il diritto di voto in Italia. La data simbolo è il 2 giugno anche se le donne poterono votare per le amministrative qualche mese prima. Le testimonianze di allora e i ricordi ... vanityfair.it

Festa della Repubblica, da Nilde Iotti a Teresa Mattei: ecco chi sono le 21 donne della CostituenteDal voto del 2 giugno 1946 all’Assemblea Costituente: la storia delle 21 donne che contribuirono alla nascita della Repubblica italiana ... affaritaliani.it

Il progetto di legge sul Museo delle Donne affonda in mezzo a una disputa su Trump e le questioni transgender reddit