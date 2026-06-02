Dal referendum alle Frecce Tricolori | come è cambiato il modo di festeggiare il 2 giugno

Notizia in breve

Il 2 giugno, tradizionalmente, includeva manifestazioni ufficiali, cerimonie istituzionali e voli acrobatici delle Frecce Tricolori. Negli ultimi anni, le celebrazioni si sono evolute, con eventi più variegati e meno orientati alle grandi dimostrazioni pubbliche, anche a causa di restrizioni sanitarie e cambiamenti sociali. Il referendum ha portato a riflettere sui valori civili, influenzando le modalità di commemorazione. Le iniziative private e le commemorazioni locali sono diventate più frequenti rispetto alle manifestazioni di massa.