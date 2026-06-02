Dal referendum alle Frecce Tricolori | come è cambiato il modo di festeggiare il 2 giugno
Il 2 giugno, tradizionalmente, includeva manifestazioni ufficiali, cerimonie istituzionali e voli acrobatici delle Frecce Tricolori. Negli ultimi anni, le celebrazioni si sono evolute, con eventi più variegati e meno orientati alle grandi dimostrazioni pubbliche, anche a causa di restrizioni sanitarie e cambiamenti sociali. Il referendum ha portato a riflettere sui valori civili, influenzando le modalità di commemorazione. Le iniziative private e le commemorazioni locali sono diventate più frequenti rispetto alle manifestazioni di massa.
Il 2 giugno rappresenta una delle date più significative della storia italiana.In quel giorno del 1946, oltre 24 milioni di cittadini furono chiamati alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica. Per la prima volta votarono anche le donne su scala nazionale. La vittoria della Repubblica segnò la nascita di una nuova fase politica e istituzionale del Paese.Da allora, il modo di celebrare questa ricorrenza è cambiato profondamente, riflettendo le trasformazioni dell’Italia e del rapporto degli italiani con le istituzioni. Nell’immediato dopoguerra,la Festa della Repubblica aveva un forte valore identitario.Il primo presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, e successivamente Luigi Einaudi contribuirono a consolidare il significato della ricorrenza come momento di unità nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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