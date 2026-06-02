Frecce Tricolori a Roma | orari e dettagli dei sorvoli il 2 giugno

Le Frecce Tricolori sorvoleranno i Fori Imperiali alle 16:00 del 2 giugno. Il passaggio durerà circa cinque minuti. Lo streaming gratuito sarà disponibile sui canali ufficiali, senza interruzioni. È possibile seguirlo anche tramite app dedicate o sui social media ufficiali delle forze armate. Non sono previsti altri sorvoli in questa giornata.

? Punti chiave A che ora esatto passeranno le Frecce sopra i Fori Imperiali?. Come si può seguire lo streaming gratuito senza interruzioni?. Quali sono i canali televisivi per vedere la diretta nazionale?. Cosa accadrà se il programma ufficiale subisce ritardi tecnici?.? In Breve Secondo sorvolo previsto in via dei Fori Imperiali tra le 9:45 e le 10:00.. Diretta TG1 su Rai 1 e canale 101 per abbonati via cavo.. Streaming gratuito su RaiPlay tramite registrazione o credenziali social.. Primo passaggio sopra l'Altare della Patria programmato tra le 9:00 e le 9:15.. Frecce Tricolori a Roma per il 2 giugno 2026: orari e modalità di visione. La pattuglia acrobatica italiana effettuerà il passaggio sopra l’Altare della Patria tra le ore 9 e le 9,15 di martedì 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Le Frecce Tricolori sul Foro Italico

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