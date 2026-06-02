Il 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. Durante la cerimonia, le Frecce Tricolori hanno sorvolato il monumento, accompagnando l’evento con uno spettacolo aereo. La giornata ha visto anche il passaggio delle Frecce Tricolori sopra il monumento, con il presidente presente per rendere omaggio.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del’80esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato a Piazza Venezia, e deposto una corona d’alloro davanti al sacello del Milite Ignoto. Presenti alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Il momento è stato celebrato, come da tradizione, dalle note dell’inno nazionale e dal sorvolo delle Frecce Tricolori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria

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