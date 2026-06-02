Dal ragazzo della fattoria al mito di Totti | l’impatto travolgente di Donyell Malen sulla Roma

Donyell Malen ha ripercorso le tappe della sua carriera in un’intervista, partendo dalle campagne olandesi fino a diventare un protagonista della Roma. Il calciatore ha parlato del suo percorso, evidenziando come il passaggio dalla fattoria alla ribalta del calcio internazionale sia stato un cammino lungo e impegnativo. La sua esperienza include momenti di crescita e sfide, fino a raggiungere il ruolo di figura di spicco nel club capitolino.

Donyell Malen si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ripercorrendo le tappe fondamentali di una carriera che lo ha portato dalle campagne olandesi fino al palcoscenico della Capitale. L’attaccante della Roma, sbarcato in Italia durante la sessione invernale di mercato, ha aperto il cassetto dei ricordi svelando i dettagli di un’infanzia lontana dai riflettori delle grandi città e l’impatto con la realtà calcistica romana. Un viaggio umano e professionale intenso, segnato da sacrifici familiari e incontri con leggende del calcio mondiale che ne hanno scolpito la crescita. Le origini dell’attaccante affondano in un contesto rurale, molto distante dagli stereotipi legati ai moderni calciatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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