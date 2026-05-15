È arrivata l’ufficialità del trasferimento di Donyell Malen alla squadra giallorossa. Il calciatore, che fino a poche settimane fa sembrava vicino a un trasferimento, ha firmato il contratto e diventa così un nuovo membro del club. La trattativa si è conclusa con successo, e ora Malen sarà a disposizione del nuovo allenatore per la stagione in corso. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

La qualificazione della Roma alle coppe europee è certezza aritmetica e l'olandese classe 1999 è a tutti gli effetti il nuovo attaccante dei giallorossi. Fino a poche settimane fa era nell’aria, ma adesso il trasferimento è ufficiale: Donyell Malen è definitivamente il nuovo attaccante della Roma di Gian Piero Gasperini. La vittoria dell’Inter di Chivu per 0-2 nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, di fatto ha condannato la squadra di Sarri al fallimento dell’obiettivo europeo e se prima si parlava di ipotesi, adesso è una questione di formalità. I giallorossi, infatti sono aritmeticamente certi di partecipare almeno alla prossima Europa League, e in attesa dell’epilogo finale sulla corsa Champions, la Roma ha il suo nuovo bomber. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Calciomercato Roma, ufficiale il riscatto di Donyell Malen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Roma, possibile accelerata dopo il ko di Pellegrini

Sullo stesso argomento

Roma, Malen è ufficiale: scatta l’obbligo di riscattoLa Roma ha ufficialmente acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Donyell Malen, blindando l’attaccante olandese dopo il raggiungimento dei...

La Coppa Italia all’Inter conferma… Malen alla Roma: ufficiale il riscatto(Adnkronos) – Donyell Malen è un giocatore della Roma e continuerà a esserlo anche nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, colpo Brandt: Gasperini punta il tedesco del Borussia #ASRoma x.com

Roma (almeno) in Europa League, c'è il riscatto di Malen: le news di calciomercatoLa sconfitta in finale di Coppa Italia della Lazio contro l’Inter rende certa la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League e di conseguenza fa scattare una delle condizioni pattuite a gen ... sport.sky.it

Calciomercato Roma, l'Inter invia un emissario per seguire Koné: oggi sarà al TardiniCalciomercato Roma, l'Inter invia un emissario per seguire Koné: oggi sarà al Tardini - A.S. Roma - Ieri in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha trattato anche il tema degli incedibili , chi ... marione.net