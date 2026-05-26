Donyell Malen alla Roma è ufficiale il riscatto | contratto fino al 2030
L’AS Roma ha annunciato di aver riscattato definitivamente Donyell Malen, che ha firmato un contratto che durerà fino al 30 giugno 2030. La società ha completato la transazione e il calciatore sarà dunque legato al club fino a quella data. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla stessa Roma, senza ulteriori dettagli sul costo dell’operazione o le modalità del trasferimento.
L’AS Roma conferma di aver effettuato l’ acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. “Complimenti, Donyell!”, scrive il club in una nota.? Il comunicato su Donyell Malen?? https:t.com3sPfl2I0N #ASRoma pic.twitter.comb6xzzsoNVB — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2026 Tutti i gol di Malen con la Roma. Serie A (14 gol) Torino – Roma 0-2, 1 gol. Roma – Cagliari 2-0, 2 gol. Roma – Napoli 2-2, 2 gol. Roma – Juventus 3-3, 1 gol. Como – Roma 2-1, 1 gol. Roma – Pisa 3-0, 3 gol. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Donyell Malen debut for AS Roma - Torino (A)
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