L’AS Roma ha annunciato di aver riscattato definitivamente Donyell Malen, che ha firmato un contratto che durerà fino al 30 giugno 2030. La società ha completato la transazione e il calciatore sarà dunque legato al club fino a quella data. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla stessa Roma, senza ulteriori dettagli sul costo dell’operazione o le modalità del trasferimento.

L’AS Roma conferma di aver effettuato l’ acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. “Complimenti, Donyell!”, scrive il club in una nota.? Il comunicato su Donyell Malen?? https:t.com3sPfl2I0N #ASRoma pic.twitter.comb6xzzsoNVB — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2026 Tutti i gol di Malen con la Roma. Serie A (14 gol) Torino – Roma 0-2, 1 gol. Roma – Cagliari 2-0, 2 gol. Roma – Napoli 2-2, 2 gol. Roma – Juventus 3-3, 1 gol. Como – Roma 2-1, 1 gol. Roma – Pisa 3-0, 3 gol. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donyell Malen alla Roma, è ufficiale il riscatto: contratto fino al 2030

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Donyell Malen debut for AS Roma - Torino (A)

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Temi più discussi: L’attaccante più decisivo della Serie A, che a dicembre non ci giocava; Malen, le parole che emozionano: Se sono in un grande club come la Roma è perché...; Roma, a Verona l'assalto alla Champions: Soulé e Dybala dietro a Malen; Malen versione Super Sayan, l'omaggio di Drugi.

VINCIAMO NOI!!! La Roma batte il Verona con i gol di Donyell Malen e Stephan El Shaarawy e approda alla prossima Champions League chiudendo addirittura il campionato al terzo posto! #VeronaRoma #SerieA #ASRoma #ASRomaNews #LineaGialloross x.com

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