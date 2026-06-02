Dal lavoro invisibile ai diritti | prendersi cura dei caregiver la sintesi del convegno nella sede Cisl di Parma

Il convegno si è concentrato sul ruolo dei caregiver familiari, persone che si dedicano gratuitamente e volontariamente alla cura dei propri cari, spesso senza riconoscimenti legali o tutele specifiche. Questi individui svolgono un lavoro invisibile, dedicando tempo e energie senza un compenso, e spesso senza un quadro normativo che ne regolamenti i diritti. La discussione ha evidenziato la mancanza di normative dedicate a questa figura, che svolge un ruolo fondamentale nella cura delle persone assistite.

Chi è il caregiver familiare? Dietro a questa definizone ci sono persone, storie, sacrifici di chi si prende cura dei propri cari nell’ombra, in maniera gratuita e volontaria, senza che la legge preveda alcuna norma particolare. Infatti, ad oggi, non esiste una direttiva che identifichi tutele e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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The Work Unseen: A Winter of Care and Conservation at Chatsworth

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