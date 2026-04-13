All’ex Astoria un incontro dedicato ai caregiver e al valore del prendersi cura con Oltre la ricerca

Domenica pomeriggio si è tenuto presso l’ex Cinema Astoria di Rimini un evento organizzato dall’associazione “Oltre la Ricerca”. L’appuntamento, intitolato “La mano che regge - Il gesto essenziale del caregiver tra custodia e vulnerabilità”, si è concentrato sul ruolo dei caregiver e sull’importanza del prendersi cura. L’associazione si dedica al supporto di pazienti affetti da tumore del pancreas e alle loro famiglie.

Si è svolto domenica pomeriggio, all’ex Cinema Astoria di Rimini, l’incontro dal titolo “La mano che regge - Il gesto essenziale del caregiver tra custodia e vulnerabilità”, organizzato dall’associazione “Oltre la Ricerca”, impegnata nel supporto ai pazienti affetti da tumore del pancreas e alle.🔗 Leggi su Riminitoday.it Come prendersi cura degli anziani: la Caregiver academy gratuita a TriesteUn punto di riferimento concreto per chi ogni giorno si prende cura di una persona con demenza, decadimento cognitivo o malattia di Alzheimer. Il cineforum del dott. Freud. Prendersi cura oltre la clinicaCiclo di 3 eventi organizzati dall'ordine degli psicologi del Piemonte in collaborazione con Cineforum Nord Novara.