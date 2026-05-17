Corsa Champions le combinazioni e la classifica avulsa a 90′ dalla fine | alla Juve serve un miracolo
A novanta minuti dalla fine della fase a gironi della Champions, la situazione si fa più chiara: il Napoli ha conquistato la qualificazione matematica dopo la vittoria a Pisa. La corsa per gli ultimi due posti vede ancora in corsa Milan, Roma, Juventus e Como. La classifica avulsa e le combinazioni di risultati rimangono decisive per determinare chi avanzerà alla fase successiva, mentre la Juventus ha bisogno di risultati favorevoli per sperare di proseguire il cammino in questa competizione.
Il Napoli si è tolto dalla corsa ottenendo la qualificazione matematica nel successo di Pisa. Restano Milan, Roma, Juventus e Como per gli ultimi due posti. A un turno dalla fine tutto può ancora accadere, anche se rossoneri e giallorossi hanno in mano il proprio destino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Se non avessimo fatto confusione qui, saremmo stati in corsa per una qualificazione generazionale. reddit