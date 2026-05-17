Corsa Champions le combinazioni e la classifica avulsa a 90′ dalla fine | alla Juve serve un miracolo

A novanta minuti dalla fine della fase a gironi della Champions, la situazione si fa più chiara: il Napoli ha conquistato la qualificazione matematica dopo la vittoria a Pisa. La corsa per gli ultimi due posti vede ancora in corsa Milan, Roma, Juventus e Como. La classifica avulsa e le combinazioni di risultati rimangono decisive per determinare chi avanzerà alla fase successiva, mentre la Juventus ha bisogno di risultati favorevoli per sperare di proseguire il cammino in questa competizione.

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