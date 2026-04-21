Il Manfredonia si trova attualmente in una posizione di classifica avulsa, che determina la sua posizione rispetto alle altre squadre in caso di parità di punti. La classifica avulsa viene calcolata considerando i risultati delle partite tra le squadre coinvolte, escludendo le partite contro le altre. La squadra si trova in una posizione che potrebbe influenzare la sua posizione finale in campionato, a seconda dei risultati delle prossime gare.

10. Real Normanna 4011. Francavilla FC 3912. Manfredonia 3913. Sarnese 39 (scontra la 16a)14. Nola 38 (scontra la 15a)15. Heraclea 35 (scontra la 14a)16. Pompei 28 (scontra la 13a) Ma com'è al momento la classifica avulsa tra le squadre in corsa per evitare i playout? Bisognerà in primis attendere la gara di domenica tra Sarnese e Francavilla Fc, al momento a pari punti proprio con il Manfredonia, in una sfida che sembra già uno spareggio playout. Al momento Manfredonia 7Sarnese 4 manca la gara contro il Francavilla di domenicaFrancavilla FC 3 manca la gara contro la Sarnese di domenica 33a giornata 26.04.2026 h 15.00Real Normanna-FasanoManfredonia-Fidelis AndriaPaganese-NolaSarnese-Francavilla FCMartina-Heraclea🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, la situazione della classifica avulsa

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