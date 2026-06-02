Dal blitz fallito degli attivisti al sorvolo delle Frecce Tricolori | ecco com' è andata l' 80esima festa della Repubblica

Da romatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le celebrazioni dell’80esima festa della Repubblica, un tentativo di azione dimostrativa degli attivisti si è concluso con un fallimento. Successivamente, le Frecce Tricolori hanno effettuato un sorvolo sopra la cerimonia ufficiale. La giornata è iniziata con il presidente che ha posto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, in un gesto simbolico. Nessun incidente è stato segnalato e le autorità hanno mantenuto il controllo durante l’intera manifestazione.

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Il gesto simbolico che ha aperto i festeggiamenti è stata la deposizione, da parte del presidente Sergio Mattarella, della corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Il sorvolo delle Frecce Tricolori, ha invece suggellato la fine della tradizionale celebrazione. Tra l’uno e l’altro evento si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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