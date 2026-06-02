Dal blitz fallito degli attivisti al sorvolo delle Frecce Tricolori | ecco com' è andata l' 80esima festa della Repubblica

Notizia in breve

Durante le celebrazioni dell’80esima festa della Repubblica, un tentativo di azione dimostrativa degli attivisti si è concluso con un fallimento. Successivamente, le Frecce Tricolori hanno effettuato un sorvolo sopra la cerimonia ufficiale. La giornata è iniziata con il presidente che ha posto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, in un gesto simbolico. Nessun incidente è stato segnalato e le autorità hanno mantenuto il controllo durante l’intera manifestazione.