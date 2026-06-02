Da Parioli al centro di Roma, investigatori privati organizzano incontri di lavoro e convegni fuori sede, spesso accompagnati da scuse come colazioni di lavoro. Tomponzi, fondata a Milano nel 1948, è tra le agenzie più note nel settore. Le attività si svolgono spesso lontano dagli uffici, con incontri in locali e strutture esterne. Questa prassi viene adottata per motivi di riservatezza e per facilitare colloqui informali.

Quando si parla di investigatori privati, Tomponzi è un'istituzione. Fondata a Milano nel 1948 da Tom Ponzi, uno dei primi investigatori autorizzati, in pochi anni l'agenzia è arrivata nella Capitale ed è passata prima sotto la guida della figlia del fondatore, Miriam, e poi al nipote Tommaso Jaroudi Tomponzi, che ha accettato questa intervista. Del resto, nessuno meglio di loro conosce i segreti dei «fedifraghi» romani. Chi sono oggi i vostri clienti e come sono cambiati in questi anni? «Chiunque può essere nostro cliente, ma ci sono due categorie: i privati e le aziende. Nell'ambito del privato, abbiamo genitori, nonni, mogli e mariti che vogliono conoscere la verità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dai Parioli al Centro, le scuse per tradire: "Colazioni di lavoro e convegni fuori porta"

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