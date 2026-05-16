Le scuse di Porta a Porta per le parole sullo stupro la redazione | Concita Borrelli si scuserà

Il gruppo che conduce Porta a Porta ha reso noto tramite un comunicato che la giornalista coinvolta nelle polemiche si scuserà pubblicamente durante la prossima puntata, prevista per martedì 19 maggio. La decisione arriva dopo le dichiarazioni considerate inappropriate sul tema dello stupro. La redazione ha inoltre confermato che la giornalista si esprimerà in diretta, senza ulteriori dettagli sul contenuto della scusa. La trasmissione si svolgerà come programmato, con la presenza della stessa giornalista.

Con un comunicato il gruppo guidato da Bruno Vespa annuncia ufficialmente che la giornalista si scuserà in diretta nella prossima trasmissione, prevista per martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Policewoman hunts old unsolved case, uncovers a shocking secret. | Action Crime Movie

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