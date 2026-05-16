Concita Borrelli e la frase sullo stupro a ‘Porta a Porta’ le proteste e l’annuncio di scuse

Nella puntata di giovedì scorso di 'Porta a Porta', dedicata al caso di Garlasco, una giornalista ha pronunciato una frase relativa a uno stupro. Le sue parole hanno suscitato proteste da parte di alcuni spettatori e utenti sui social media. In seguito alle reazioni, è stato annunciato che la giornalista avrebbe presentato delle scuse pubbliche. La trasmissione ha attirato l’attenzione su quanto accaduto, generando discussioni tra il pubblico e i partecipanti alla trasmissione.

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