Concita Borrelli e la frase sullo stupro a ‘Porta a Porta’ le proteste e l’annuncio di scuse
Nella puntata di giovedì scorso di 'Porta a Porta', dedicata al caso di Garlasco, una giornalista ha pronunciato una frase relativa a uno stupro. Le sue parole hanno suscitato proteste da parte di alcuni spettatori e utenti sui social media. In seguito alle reazioni, è stato annunciato che la giornalista avrebbe presentato delle scuse pubbliche. La trasmissione ha attirato l’attenzione su quanto accaduto, generando discussioni tra il pubblico e i partecipanti alla trasmissione.
Roma, 16 maggio 2026 – Bufera su ‘Porta a Porta’ per le parole di una giornalista Concita Borrelli nel corso della puntata di giovedì scorso dedicata al delitto di Garlasco. "Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro – ha detto durante un momento di confronto con gli altri ospiti in studio –. C'è che qualcuno ti prende e tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell'immaginazione, ce l'abbiamo tutti e qui non si tratta di essere santi, bigotti o assassini". Dichiarazioni che hanno scatenato subito la presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento, e proteste da più parti, dal Pd all’Usigrai, dal M5s alle associazioni contro la violenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bufera su Concita Borrelli per le frasi choc sullo stupro a «Porta a Porta».
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Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi,nei sogni, nell’immaginazione c’è lo stupro. Parole gravissime pronunciate dalla giornalista Concita Borrelli nella trasmissione Porta a Porta di giovedì 14 maggio. Non bastano le scuse di Vespa,va cacciata x.com
Nella sfera sessuale di ognuno di noi c’è lo stupro. È la frase, agghiacciante, pronunciata dalla giornalista Concita Borrelli a Porta a porta, mentre si parlava di Garlasco. Sono parole di una gravità inaudita, e ancora più sconcertanti se espresse da una gior facebook
L’intervento surreale di Concita Borrelli su Sempio a Porta a Porta reddit
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