Il cantante ha posticipato il suo tour di un anno dopo essere stato colpito da una polmonite interstiziale acuta. Tutto è iniziato con un’influenza fuori stagione, seguita da accertamenti medici che hanno portato alla diagnosi. La condizione ha richiesto un lungo percorso di trattamento, spostando di conseguenza le date programmate degli spettacoli. La decisione è stata comunicata ai fan attraverso i canali ufficiali.

Una semplice influenza fuori stagione. Poi gli accertamenti. E infine la diagnosi che ha cambiato tutto: polmonite interstiziale acuta. Claudio Baglioni, che il 16 maggio ha spento 75 candeline, è stato costretto a una decisione dolorosa quanto inevitabile: posticipare di un anno intero il suo “GrandTour La vita è adesso “, un progetto ambizioso che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La prognosi medica non lascia margini di manovra: novanta giorni di riposo assoluto e cure intensive. Troppo poco per recuperare in tempo per l’estate 2026, troppo rischioso per un repertorio che richiede tre ore di voce quasi ogni sera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da una semplice influenza alla diagnosi shock: ecco perché Baglioni ha posticipato il tour di un anno intero

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