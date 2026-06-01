Claudio Baglioni ha annunciato di aver rinviato il suo tour dopo aver scoperto di avere una polmonite acuta interstiziale. La malattia, inizialmente scambiata per un’influenza, non migliorava e ha richiesto cure specifiche e un periodo di recupero prolungato. Il cantautore ha spiegato di aver deciso di fermarsi per rispettare i tempi di guarigione necessari.

Dietro la decisione c’è una polmonite acuta interstiziale che ha richiesto cure e un lungo recupero. Una semplice influenza che però non passava. Poi gli accertamenti, la diagnosi e una decisione dolorosa ma inevitabile. Claudio Baglioni ha scelto di raccontare personalmente ai suoi fan il motivo che lo ha costretto a rinviare il GrandTour “La vita è adesso”, spiegando di aver affrontato una polmonite acuta interstiziale, una patologia che ha interessato proprio l’apparato respiratorio, fondamentale per chi vive di musica e concerti. Il cantautore romano ha affidato il suo racconto a un videomessaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato come tutto sia iniziato proprio nei giorni del suo 75esimo compleanno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Claudio Baglioni rivela la malattia e rinvia il tour: ‘Non era una semplice influenza’

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