Claudio Baglioni rivela la malattia e rinvia il tour | ‘Non era una semplice influenza’
Claudio Baglioni ha annunciato di aver rinviato il suo tour dopo aver scoperto di avere una polmonite acuta interstiziale. La malattia, inizialmente scambiata per un’influenza, non migliorava e ha richiesto cure specifiche e un periodo di recupero prolungato. Il cantautore ha spiegato di aver deciso di fermarsi per rispettare i tempi di guarigione necessari.
Dietro la decisione c’è una polmonite acuta interstiziale che ha richiesto cure e un lungo recupero. Una semplice influenza che però non passava. Poi gli accertamenti, la diagnosi e una decisione dolorosa ma inevitabile. Claudio Baglioni ha scelto di raccontare personalmente ai suoi fan il motivo che lo ha costretto a rinviare il GrandTour “La vita è adesso”, spiegando di aver affrontato una polmonite acuta interstiziale, una patologia che ha interessato proprio l’apparato respiratorio, fondamentale per chi vive di musica e concerti. Il cantautore romano ha affidato il suo racconto a un videomessaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato come tutto sia iniziato proprio nei giorni del suo 75esimo compleanno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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