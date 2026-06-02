Da Roma a Rivisondoli, si è svolto il primo incontro tra Alessandro Nesta, Mario Aiello e Giovanni D’Agostino. Durante l’incontro, si è discusso di programmazione della stagione, dell’identità tattica e dell’organizzazione del lavoro. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti delle discussioni, ma l’incontro ha segnato l’avvio delle attività ufficiali del nuovo progetto tecnico.

Tempo di lettura: 2 minuti Programmazione, identità tattica e organizzazione del lavoro. Sono stati questi i temi al centro del primo incontro operativo tra Alessandro Nesta, Mario Aiello e Giovanni D’Agostino. Il vertice andato in scena a Roma ha rappresentato un passaggio fondamentale per il nuovo corso biancoverde, con il tecnico che ha iniziato a tracciare le linee guida della stagione ormai alle porte. Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al ritiro di Rivisondoli. La località abruzzese ospiterà la preparazione estiva dell’Avellino e sarà il primo banco di prova per il nuovo progetto tecnico. Allenatore e società hanno definito il cronoprogramma del lavoro, dalle sedute atletiche alle amichevoli che accompagneranno la squadra verso l’esordio ufficiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Da Roma a Rivisondoli, prende forma l’Avellino di Nesta

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