A Roma, sono stati posati i primi binari della nuova fermata Pigneto, segnando l'inizio della conclusione della prima fase dei lavori. I lavori procedono a ritmo sostenuto, con l'obiettivo di completare questa parte del progetto nei prossimi mesi. La fermata sarà integrata nel sistema di trasporto pubblico cittadino, con l'intenzione di migliorare i collegamenti nella zona.

Avanza a ritmo sostenuto la conclusione della prima fase dei lavori per la nuova fermata Pigneto, a Roma. Nel fine settimana è stato attivato, nella configurazione definitiva, il primo dei due binari che, al termine dei lavori, permetterà di collegare il quartiere alle linee ferroviarie FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto e FL3 Viterbo-Roma Ostiense. Lo riferisce in una nota Ferrovie dello Stato Italiane. Progresso dei Lavori e Strutture Completate. In 18 mesi di attività del cantiere sono stati scavati circa 46.000 metri cubi di terreno, che corrispondono a poco oltre la metà del totale previsto, e sono state realizzate oltre 60.000 metri cubi di strutture in cemento armato, pari a quasi il 50% dell’intervento complessivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trasporti: prende forma la nuova fermata Pigneto a Roma, posati i primi binari

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