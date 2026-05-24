Il 25 maggio, al teatro comunale di Siracusa, si terrà un evento dedicato alla celebrazione del primo voto delle donne nella città. Alla manifestazione prenderanno parte rappresentanti istituzionali e studiosi, tra cui Ascani, Scerra e Cavo. Contestualmente, sarà presentata un’indagine demoscopica che riguarda il Mezzogiorno e le Isole. L’appuntamento si inserisce in una serie di iniziative volte a ricordare questo importante momento storico.

ROMA – Lunedì 25 maggio, al teatro comunale di Siracusa, si svolgerà la prima delle iniziative di presentazione dei risultati dell’indagine demoscopica relativamente al Mezzogiorno e alle Isole. L’iniziativa è promossa con il Comune di Siracusa e con la Fondazione INDA – Istituto nazionale del Dramma Antico. Dopo i saluti istituzionali della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto), e del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, interverranno i deputati Ilaria Cavo e Filippo Scerra. Seguirà la lectio magistralis della professoressa Olimpia Imperio su “Antigone ieri e oggi: libertà, ribellione e resistenza al femminile”. In... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 80 Repubblica, Siracusa celebra il primo voto delle donne tra teatro e storia. Partecipano Ascani, Scerra e Cavo

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