Due figure storiche della politica italiana sono state protagoniste di un dibattito pubblico. Un incontro ha messo a confronto le loro figure, riflettendo su temi come memoria, storia e presente. L’evento si è concentrato su come il passato influenzi il presente e sulle sfide future, coinvolgendo un pubblico interessato a approfondire le radici e le evoluzioni della società italiana. La discussione ha durato diverse ore, con interventi di esperti e cittadini.

Un’occasione di confronto per parlare della storia e del presente, di memoria e di futuro, di politica e di società. “Moro Berlinguer Attualità“, iniziativa promossa dall’associazione Aldo Moro presieduta da Riccardo Burresi, si è tradotto in un dibattito interessante che ha coinvolto Gianni Cuperlo, deputato e presidente Pd, e Gero Grassi, ex parlamentare già componente della commissione d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro nel 2013-18, con un saluto iniziale del capogruppo Pd in Regione Simone Bezzini. Un confronto, come ha sottolineato in apertura Burresi, dettato dalla volontà di "trasformare la memoria in progetto",... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Moro-Berlinguer al "nuovo progetto"

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