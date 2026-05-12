Fabrizio Moro a Cittanova | il nuovo tour arriva al Festival dello Stocco

Fabrizio Moro si esibirà a Cittanova in occasione del Festival dello Stocco, portando sul palco una scaletta che comprende i suoi brani più conosciuti e alcuni inediti recenti. La performance sarà ospitata nella piazza Tommaso Campanella, dove il cantautore sarà accompagnato da musicisti scelti appositamente per l’evento. La serata vedrà anche la partecipazione di altri artisti invitati, che si alterneranno sul palco durante il festival.

? Domande chiave Quali brani storici canterà Moro insieme ai suoi nuovi inediti?. Chi accompagnerà il cantautore sul palco della piazza Tommaso Campanella?. Come si intrecciano la musica di Moro e la tradizione dello stocco?. Perché questa tappa calabrese è diversa dai concerti fatti a Roma?.? In Breve Concerto gratuito il 10 agosto in piazza Tommaso Campanella a Cittanova.. Musicisti Danilo Molinari, Roberto Red Maccaroni, Luca Amendola, Alessandro Inolti e Claudio Junior Bielli accompagnano Moro.. Tour celebra 25 anni di carriera dopo l'anteprima al Palazzo dello Sport di Roma.. L'evento arricchisce il programma del Festival internazionale dello stocco in provincia reggina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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