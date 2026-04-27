Il nuovo album del cantautore romano Fabrizio Moro, “Non ho paura di niente” sbarca sulle piattaforme digitali dopo mesi in esclusiva fisica, accompagnato da un nuovo singolo inedito Il nuovo album di Fabrizio Moro, uscito lo scorso novembre ma solo in formato fisico, da oggi 27 aprile è disponibile per l’ascolto anche sulle piattaforme digitali. L’artista aveva annunciato di aver voluto fare una scelta ponderata, di voler condividere le tracce presenti in questo nuovo lavoro con i fan che avrebbero comprato e messo in un giradischi o in uno stereo il suo disco.Una scelta fuori da ogni logica commerciale, fatta per dimostrare che per il cantautore romano la musica è una necessità slegata alle strategie del mercato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fabrizio Moro, il nuovo singolo ‘Niente da perdere’ è un atto di coraggio

Non ho paura di niente, Fabrizio Moro presenta: la musica per me è una valvola di sfogo

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