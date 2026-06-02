L’Inter ha speso oltre 40 milioni di euro in diverse occasioni. Tra le operazioni più costose, ci sono acquisti di calciatori e investimenti nel settore giovanile. L’ultimo grande esborso riguarda un esterno proveniente dalla squadra rivale, con un investimento che si aggira intorno a questa cifra. La società ha effettuato più di un investimento superiore ai 40 milioni nel corso degli anni, evidenziando la strategia di investimento nel rafforzamento della rosa.

La pole position nerazzurra batte bandiera belga e non si tocca, almeno per ora, ma l’inno di Mameli è pronto a risuonare tra i vialetti di Appiano. L’Inter ha speso più di 40 milioni in una volta solo per tre giocatori: Romelu Lukaku - il più costoso - Joao Mario e Achraf Hakimi. Palestra sarebbe il quarto. La Dea ha già detto no a un’offerta da 40 più cinque di bonus inviando ai piani alti un messaggio chiaro: per strapparlo da Zingonia ne servono 50. Marotta e Ausilio, memori della trattativa per Lookman dell’annata scorsa, hanno annuito, ma il segnale è ormai noto: l’investimento sarà importante e arriverà. Gli altri tre colpi da novanta - anzi, da 40 e passa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Lukaku a Palestra? Quante volte l'Inter ha sborsato più di 40 milioni

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