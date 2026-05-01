L'Inter sta valutando un investimento di 40 milioni di euro per ingaggiare Marco Palestra dell'Atalanta. Per finanziare l'acquisto, la società intende cedere alcuni giocatori chiave. La proposta riguarda un'operazione che potrebbe coinvolgere diverse cessioni, con l'obiettivo di rafforzare la rosa con l'acquisto del centrocampista. La trattativa si trova ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

? Cosa sapere L'Inter punta a Marco Palestra dell'Atalanta per un investimento da 40 milioni di euro.. Le cessioni di Dumfries e Luis Henrique finanzieranno l'operazione per il progetto di Chivu.. L’Inter di Cristian Chivu punta a blindare Marco Palestra per circa 40 milioni di euro in estate, una mossa che richiede la cessione di figure chiave come Denzel Dumfries e Luis Henrique dopo il ventunesimo Scudetto. Il mercato estivo nerazzurro si sta già delineando con una strategia precisa, dove l’obiettivo principale è il consolidamento del gruppo che ha appena conquistato il titolo nazionale. La dirigenza milanese ha messo nel mirino un talento emergente che ha lasciato il segno nella stagione 2025-26: il giovane terzino destro dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, piano da 40 milioni per Palestra: servono cessioni chiave

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