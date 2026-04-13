Inter 27 gol in più del Napoli Quante volte la differenza tra con la 2ª è stata più ampia?

Nel campionato attuale, l'Inter ha segnato 27 gol in più rispetto al Napoli. Considerando le stagioni precedenti, ci sono state occasioni in cui la differenza tra la seconda e la prima classificata è stata ancora più ampia. Tra queste, il Milan di Capello nel 1991-92 ha mantenuto una differenza significativa. Il record di reti segnate in una stagione resta quello del Grande Torino del 1947-48, con 125 reti in 40 partite.

La storia è entrata in scivolata sul lago. C’è un dato curioso che lega l’Inter di Chivu al Milan degli olandesi e al Grande Torino di Mazzola. Sono le due squadre ad aver vinto il campionato con la differenza reti più ampia con la seconda classificata. Un record che difendono con le unghie. I rossoneri di Capello vinsero lo scudetto del 1991-92 grazie ai 71 squilli messi a segno durante l’anno (parliamo di un campionato a 18 squadre), dando 29 reti di vantaggio alla Juventus seconda. La squadra dei sogni granata, invece, riuscì a fare meglio di tutti. Nell’annata 1947-48 conquistò 65 punti e siglò 125 reti in 40 partite (un record della Serie A): 49 in più del Milan, 51 in più della Juve e 74 in più della Triestina, tutte a 49 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, 27 gol in più del Napoli. Quante volte la differenza tra con la 2ª è stata più ampia? Quante volte ci si innamora davvero? Non più di due: la vera passione è raraQuante volte, nella vita, ci innamoriamo? Sperimentare il vero amore, l’amore cosiddetto passionale, non è semplice innamoramento, bensì un... Leggi anche: La differenza è nell’attacco. Spezia aggrappato ad Artistico. La Carrarese ha più uomini-gol Ho portato il CATANIA dalla SERIE C allo SCUDETTO! | FM26