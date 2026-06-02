Da luglio al via il treno che collega Pisa Versilia e Garfagnana

Da pisatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 luglio al 6 settembre sarà attivo un nuovo servizio ferroviario estivo che collega Pisa, la Versilia e Minucciano. La tratta sarà operativa per tutta la durata dell'estate e permetterà di spostarsi tra le località coinvolte. La linea sarà disponibile tutti i giorni, offrendo un collegamento diretto tra le zone interessate senza interruzioni durante il periodo indicato.

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Un nuovo servizio ferroviario estivo sarà attivato sulla tratta Pisa - Versilia - Minucciano dal 15 luglio al 6 settembre. Il servizio prevede treni Pisa-Minucciano mattutini e serali, studiati per garantire collegamenti comodi tra la città, la costa e la montagna, favorendo l'accesso a percorsi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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