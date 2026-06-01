Un nuovo treno estivo è stato avviato tra Pisa e le aree montane della Garfagnana, offrendo un collegamento diretto per i turisti. La linea collega la costa toscana alle zone di montagna, ampliando le opzioni di trasporto per chi desidera visitare entrambe le destinazioni durante la stagione estiva. La novità riguarda sia il potenziamento dell’offerta turistica sia il miglioramento delle connessioni regionali. La linea è stata introdotta per facilitare gli spostamenti tra le due aree.

L’offerta turistica e i trasporti regionali si arricchiscono di una nuova opportunità per la stagione estiva. Dal 15 luglio al 6 settembre 2026 prenderà il via un collegamento ferroviario inedito che unirà Pisa, la riviera della Versilia e le montagne di Minucciano. I biglietti per questa nuova tratta sono già a disposizione dell’utenza sui canali di vendita di Trenitalia. Orari e coincidenze strategiche. L’organizzazione logistica è stata concepita per massimizzare il tempo a disposizione dei viaggiatori, offrendo loro la possibilità di dedicare una giornata intera alle attività all’aperto, all’escursionismo e alla visita dei centri storici. La partenza mattutina garantisce l’arrivo a Minucciano entro le ore 9,20, mentre la corsa serale assicura il rientro nel capoluogo pisano non oltre le 20,56. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Da Pisa alle vette della Garfagnana: debutta il nuovo treno estivo per il turismo tra costa e montagna

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