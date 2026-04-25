tratte estive in treno a costi popolari da bergamo verso la liguria e la versilia

A partire da giugno, sono attivi i collegamenti ferroviari estivi a prezzi contenuti da Bergamo verso diverse destinazioni della Liguria e della Versilia. Le tratte verso Ventimiglia e Pisa sono già operative, mentre entro pochi giorni sarà possibile partire anche verso la Romagna. I servizi consentono di viaggiare tra le città bergamasche e le località balneari, offrendo un'opzione economica per la stagione estiva.

L’OROBIC LINE. A partire da giugno. Già attivi i collegamenti per Ventimiglia e Pisa, tra qualche settimana al via anche quello per la Romagna. Anche se i prezzi dei biglietti ferroviari sono generalmente aumentati per effetto dei rincari dei carburanti, alcune linee stagionali verso le località di mare restano competitive e permettono di raggiungere Liguria, Versilia, Romagna e Marche senza affrontare traffico, pedaggi e costi di parcheggio. In attesa che a giugno Trenitalia-Tper rimetta in servizio l’Orobic line – l’ex Freccia Orobica per Rimini e Pesaro – sono già attivi i collegamenti verso la Liguria e la Versilia. Per il terzo anno consecutivo il capolinea dell’Orobic line sarà Brescia, a causa della capacità ridotta della stazione di Bergamo per i lavori di potenziamento della linea ferroviaria.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Tratte estive in treno a costi popolari da Bergamo verso la Liguria e la VersiliaA partire da giugno. Già attivi i collegamenti per Ventimiglia e Pisa, tra qualche settimana al via anche quello per la Romagna. ecodibergamo.it

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