Il Mondiale in America inizia giovedì 11 giugno con la partita tra Messico e Sud Africa. Tra i giocatori che non parteciperanno ci sono Kvaratskhelia e Lewandowski. La manifestazione si svolgerà in diverse città e prevede molte partite. La cerimonia di apertura si terrà prima della prima gara. La competizione coinvolge numerose nazionali e si protrarrà per diverse settimane.

L’evento più importante e atteso dell’intero mondo calcistico è alle porte: giovedì 11 giugno Messico e Sud Africa apriranno le danze di un Mondiale che si annuncia scoppiettante. Certo, ci saranno tanti campioni e, ovviamente, tutti gli occhi saranno puntati su Messi e Ronaldo, probabilmente all’ultimo valzer in nazionale. Ma, oltre ai soliti noti, sono diversi i grandi nomi che purtroppo non faranno parte della competizione iridata. Ecco i principali esclusi. Mondiale 2026, i campioni esclusi. Partiamo facendoci subito del male e quindi da Donnarumma, ad oggi uno dei migliori portieri al mondo, colonna del City e capitano dell’Italia. Quell’Italia che il 31 marzo ha fallito la terza qualificazione consecutiva, uscendo ai rigori contro la Bosnia nello spareggio che avrebbe garantito l’accesso alla competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Kvaratskhelia a Lewandowski: ecco i grandi assenti al Mondiale in America

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3 Massive Stars MISSING the 2026 World Cup

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