Da Kvaratskhelia a Lewandowski | ecco i grandi assenti al Mondiale in America
Il Mondiale in America inizia giovedì 11 giugno con la partita tra Messico e Sud Africa. Tra i giocatori che non parteciperanno ci sono Kvaratskhelia e Lewandowski. La manifestazione si svolgerà in diverse città e prevede molte partite. La cerimonia di apertura si terrà prima della prima gara. La competizione coinvolge numerose nazionali e si protrarrà per diverse settimane.
L’evento più importante e atteso dell’intero mondo calcistico è alle porte: giovedì 11 giugno Messico e Sud Africa apriranno le danze di un Mondiale che si annuncia scoppiettante. Certo, ci saranno tanti campioni e, ovviamente, tutti gli occhi saranno puntati su Messi e Ronaldo, probabilmente all’ultimo valzer in nazionale. Ma, oltre ai soliti noti, sono diversi i grandi nomi che purtroppo non faranno parte della competizione iridata. Ecco i principali esclusi. Mondiale 2026, i campioni esclusi. Partiamo facendoci subito del male e quindi da Donnarumma, ad oggi uno dei migliori portieri al mondo, colonna del City e capitano dell’Italia. Quell’Italia che il 31 marzo ha fallito la terza qualificazione consecutiva, uscendo ai rigori contro la Bosnia nello spareggio che avrebbe garantito l’accesso alla competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
3 Massive Stars MISSING the 2026 World Cup
Notizie e thread social correlati
Da Sean Penn a Marlon Brando, tutti i grandi assenti vincitori agli OscarA Los Angeles si è svolta la 98ª cerimonia degli Oscar, dove sono stati consegnati premi a vari attori e registi, tra cui alcuni grandi assenti come...
Lewandowski Juve, si infiamma la corsa al polacco: il Barcellona offre il rinnovo, sul tavolo offerte anche da America e Arabia. UltimeNegli ultimi giorni si sono intensificate le trattative per il futuro di Lewandowski, con il Barcellona che ha avanzato un’offerta di rinnovo...
Temi più discussi: Gigio Donnarumma, Robert Lewandowski, Victor Osimhen e altre stelle che non si sono qualificate per i Mondiali 2026; Ecco i nomi di coloro che non parteciperanno ai Mondiali del 2026.; Mondiali 2026, da Donnarumma a Lewandowski: tutte le stelle che non vedremo in campo.
WeSport.it. Fred De Palma · LA TESTA GIRA. Giocata alla kvaratskhelia da parte di Riccardo Rotulo che ubriaca la difesa prima di servire il compagno Kragl che con un gran mancino manda sotto la traversa. Poker del facebook
Mondiali 2026, da Donnarumma a Lewandowski: tutte le stelle che non vedremo in campoL'Italia resta fuori per la terza edizione consecutiva, ma non è l'unica grande assente. Tra mancate qualificazioni, esclusioni eccellenti e infortuni, il prossimo Mondiale perderà alcuni dei protagon ... msn.com
In 4 minuti ci hanno già dato lo stesso risultato che la partita di ieri reddit
Donnarumma, Lewandowski, Osimhen, Kvaratskhelia e le grandi stelle che non vedremo ai prossimi Mondiali 2026Mancano ormai poco più di due mesi alla fase finale dei Mondiali 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con tutte le 48 squadre ormai qualificate a seguito della ... calciomercato.com